Главную награду "Оскара" впервые выиграл корейский фильм
10 февраля, 2020, 07:55
Американская киноакадемия вручила "Оскар" за лучший фильм корейской картине "Паразиты"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Это первый фильм, снятый не на английском языке, и который получил главную награду "Оскар".
Кроме того, "Паразиты" победили в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий". Создатель "Паразитов" Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.
BREAKING: "Parasite" becomes the first film not in the English language to win Best Picture. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/zW3tB9IVyP- ABC News (@ABC) February 10, 2020
- Напомним, что главных лауреатов премии 2020 можно посмотреть по этой ссылке .
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