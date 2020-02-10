Главную награду "Оскара" впервые выиграл корейский фильм

10 февраля, 2020, 07:55

Американская киноакадемия вручила "Оскар" за лучший фильм корейской картине "Паразиты"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Это первый фильм, снятый не на английском языке, и который получил главную награду "Оскар".

Кроме того, "Паразиты" победили в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий". Создатель "Паразитов" Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.

BREAKING: "Parasite" becomes the first film not in the English language to win Best Picture. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/zW3tB9IVyP - ABC News (@ABC) February 10, 2020