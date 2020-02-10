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Espreso.tvМирГлавную награду "Оскара" впервые выиграл корейский фильм

Главную награду "Оскара" впервые выиграл корейский фильм


фото: Reuters
Американская киноакадемия вручила "Оскар" за лучший фильм корейской картине "Паразиты"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Это первый фильм, снятый не на английском языке, и который получил главную награду "Оскар".

Кроме того, "Паразиты" победили в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий". Создатель "Паразитов" Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.

  • Напомним, что главных лауреатов премии 2020 можно посмотреть по этой ссылке .
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