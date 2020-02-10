Бразилия разгромила Аргентину и вышла на Олимпиаду-2020

10 февраля, 2020, 10:40

Сборная Бразилии разгромила Аргентину в отборочном турнире Олимпиады-2020 и вышла на Игры в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В заключительном матче квалификации бразильцы победили аргентинцев со счетом 3: 0. В составе победителей дубль оформил Матеус Кунья, а еще один гол забил Паулинью. Сборная Бразилии заняла второе место в группе и вышла на Олимпиаду-2020. В отборе по бразильцев выступали футболисты "Шахтера" Додо и Майкон.

Ранее олимпийская сборная Аргентины досрочно выиграла квалификацию и также отобралась на Игры-2020.

Сборные Уругвая и Колумбии заняли третье и четвертое места и не смогли пробиться на Олимпиаду в Токио.

Шесть городов Японии примут матчи футбольного турнира на летних Олимпийских играх 2020 года. Соревнования пройдут с 22 июля по 8 августа.