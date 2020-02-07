В отборе Олимпиады уругваец пропустил курьезный гол

7 февраля, 2020, 13:20

Голкипер сборной Уругвая U23 пропустил курьезный гол от Бразилии в матче отборе Олимпиады-2020

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на twitter Rupert Fryer.

Голкипер сборной Уругвая U-23 Игнасио де Арруабаррена пропустил курьезный гол в поединке против сверстников из Бразилии, во встрече отбора на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

23-летний Де Арруабаррена умудрился забросить мяч себе между ног, едва катился.

Матч завершился ничьей 1: 1. Это был седьмой поединок голкипера в составе сборной Уругвая U-23.