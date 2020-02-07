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Espreso.tvСпортВ отборе Олимпиады уругваец пропустил курьезный гол

В отборе Олимпиады уругваец пропустил курьезный гол


фото: Ovación
Голкипер сборной Уругвая U23 пропустил курьезный гол от Бразилии в матче отборе Олимпиады-2020

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на twitter Rupert Fryer.

Голкипер сборной Уругвая U-23 Игнасио де Арруабаррена пропустил курьезный гол в поединке против сверстников из Бразилии, во встрече отбора на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

23-летний Де Арруабаррена умудрился забросить мяч себе между ног, едва катился.

Матч завершился ничьей 1: 1. Это был седьмой поединок голкипера в составе сборной Уругвая U-23.

pic.twitter.com/4Bf3ukBXbE

- Rupert Fryer (@Rupert_Fryer) February 7, 2020

 

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