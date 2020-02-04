Футболист "Динамо" забил шедевральный гол на тренировке

4 февраля, 2020, 15:00

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена забил гол в стиле Златана Ибрагимовича на тренировке столичного клуба в Турции

Видео с забитым мячом опубликовал официальный instagram украинского клуба.

Киевское "Динамо" активно проводит тренировочные сборы в турецком Белеке. Под руководством Алексея Михайличенко футболисты готовятся ко второй части сезона УПЛ.

В рамках ежедневных тренировок команда проводит двусторонние матчи, где игроки могут продемонстрировать свои лучшие навыки. На одном из таких поединков себя прекрасно сумел показать уругваец Карлос де Пена, который забил невероятный гол в стиле культового Златана Ибрагимовича.