Загороднюк назвал три новых участка разведения войск на Донбассе
Об этом Загороднюк заявил в интервью "Радио Свобода" .
"Готовится только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти", - сказал Загороднюк.
По его словам, когда именно состоится новое разведения войск, сейчас неизвестно, это зависит от Минских договоренностей.
"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас идут переговоры", - пояснил министр.
Он добавил, что речь идет о железнодорожном мосте в районе Станицы Луганской, Новоселовки-2 и КПВВ "Гнутово". В то же время Загороднюк отметил, что другая сторона может предлагать участки, которые нам не подходят. В таком случае украинская власть откажет.
Министр обороны подчеркнул, что разведение имеет смысл с гуманитарной точки зрения.
"Действительно, переходы, пункты пропуска улучшают экономическую ситуацию, способствуют оживлению экономики, вообще оживлению жизни в тех депрессивных регионах. И это мы поддерживаем. Это, действительно, имеет смысл. Однозначно абсолютно Станица Луганская - это позитив. Потому что там идет коммуникация, отстроенный мост, местные жители могут жить как-то там, что-то покупать ", - сказал Загороднюк.
- Напомним, 26 декабря Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы.
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