Загороднюк назвал три новых участка разведения войск на Донбассе

9 февраля, 2020, 20:45

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина ведет переговоры о разведении сил на Донбассе в районе Станицы Луганской, Новоселовки-2 и КПВВ "Гнутово"

Об этом Загороднюк заявил в интервью "Радио Свобода" .

"Готовится только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти", - сказал Загороднюк.

По его словам, когда именно состоится новое разведения войск, сейчас неизвестно, это зависит от Минских договоренностей.

"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас идут переговоры", - пояснил министр.

Он добавил, что речь идет о железнодорожном мосте в районе Станицы Луганской, Новоселовки-2 и КПВВ "Гнутово". В то же время Загороднюк отметил, что другая сторона может предлагать участки, которые нам не подходят. В таком случае украинская власть откажет.

Министр обороны подчеркнул, что разведение имеет смысл с гуманитарной точки зрения.

"Действительно, переходы, пункты пропуска улучшают экономическую ситуацию, способствуют оживлению экономики, вообще оживлению жизни в тех депрессивных регионах. И это мы поддерживаем. Это, действительно, имеет смысл. Однозначно абсолютно Станица Луганская - это позитив. Потому что там идет коммуникация, отстроенный мост, местные жители могут жить как-то там, что-то покупать ", - сказал Загороднюк.