Новые участки разведения сил в зоне ООС уже известны, - Загороднюк

26 декабря, 2019, 16:38

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... Да, мы определили наши участки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население сможет пересекать линию разграничения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк во время брифинга в Министерстве обороны в четверг.

По его словам, пока название новых участков нельзя озвучить.

"Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - пояснил министр.