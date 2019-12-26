Новые участки разведения сил в зоне ООС уже известны, - Загороднюк
26 декабря, 2019, 16:38
Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... Да, мы определили наши участки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население сможет пересекать линию разграничения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк во время брифинга в Министерстве обороны в четверг.
По его словам, пока название новых участков нельзя озвучить.
"Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - пояснил министр.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина определила новые участки для разведения сил и средств на Донбассе.
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