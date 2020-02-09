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Espreso.tvМирИрану не удалось вывести спутник на орбиту

Ирану не удалось вывести спутник на орбиту


фото: twitter.com/EnglishFars
Иранский спутник "Зафар" не смог выйти на орбиту, поскольку не набрал при запуске необходимой скорости

Об этом со ссылкой на агентство Fars сообщает "Интерфакс-Украина" .

Спутник "Зафар" после успешного запуска не смог выйти на орбиту, поскольку не смог развить необходимую скорость. В Министерстве обороны Ирана отметили, что полученные данные используют для будущего запуска.

В случае удачного запуска его орбита будет находиться на высоте более 500 км. Ранее запуск перенесли с 7 на 9 февраля.

В прошлом году по меньшей мере два запуска иранских спутников завершились неудачно.

Американские власти считают, что запуск спутника является частью программы развития баллистических ракет. По мнению США, технология сможет применятся при использовании ядерных боеголовок. Иран отрицает обвинения.

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