В последующие несколько часов: Иран анонсировал запуск спутника
9 февраля, 2020, 19:45
Тегеран заявил, что в последующие несколько часов Иран осуществит запуск спутника
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Иранский министр информации и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джагроми сообщил, что спутник "Зафар" выпустят на орбиту сегодня из города Семнан.
В прошлом году по меньшей мере два запуска иранских спутников завершились неудачно.
Американские власти считают, что запуск спутника является частью программы развития баллистических ракет. По мнению США, технология сможет применения при использовании ядерных боеголовок. Иран отрицает обвинения.
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