Китай бросит на борьбу с коронавирусом $ 10,3 млрд

9 февраля, 2020, 16:45

Китай выделит на борьбу со смертельным коронавирусом $ 10,3 млрд

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Министерство финансов КНР сообщило, что на борьбу с коронавирусом будет выделено 71,85 млрд юаней ($ 10,3 млрд).

"Министерство направит средства на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение", - говорится в заявлении министерства.

Средства также будут использованы для того, чтобы регионам было достаточно денег на предметную борьбу с вирусом.