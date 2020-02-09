Китай бросит на борьбу с коронавирусом $ 10,3 млрд
9 февраля, 2020, 16:45
Китай выделит на борьбу со смертельным коронавирусом $ 10,3 млрд
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Министерство финансов КНР сообщило, что на борьбу с коронавирусом будет выделено 71,85 млрд юаней ($ 10,3 млрд).
"Министерство направит средства на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение", - говорится в заявлении министерства.
Средства также будут использованы для того, чтобы регионам было достаточно денег на предметную борьбу с вирусом.
- По состоянию утро 9 февраля 2020 года от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в материковой части Китая умерли 811 человек , общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 37 тыс.
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