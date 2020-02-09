Впервые в истории: эстафету олимпийского огня начнет женщина
9 февраля, 2020, 20:21
Греческая спортсменка Анна Коракаки станет первой в истории женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня
Об этом со ссылкой на Kyodo сообщает Укринформ .
Чемпионка Греции по олимпийской стрельбе Анна Коракаки была выбрана для старта эстафеты на Олимпийских играх в Токио-2020. Женщина впервые в истории игр будет нести факельный огонь.
Олимпийский комитет Греции выбрал Коракаки, которая получила золото на женских соревнованиях по стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.
После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст огонь Мизуки Ногучи, победительнице женского марафона на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Ногучи станет первой японкой, которая будет нести олимпийский огонь 2020 года.
Церемония зажигания пламени состоится 12 марта в Олимпия.
- Напомним, 15 января организаторы Олимпиады-2020 представили дизайн билетов Игр в Токио.
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