Впервые в истории: эстафету олимпийского огня начнет женщина

9 февраля, 2020, 20:21

Греческая спортсменка Анна Коракаки станет первой в истории женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня

Об этом со ссылкой на Kyodo сообщает Укринформ .

Чемпионка Греции по олимпийской стрельбе Анна Коракаки была выбрана для старта эстафеты на Олимпийских играх в Токио-2020. Женщина впервые в истории игр будет нести факельный огонь.

Олимпийский комитет Греции выбрал Коракаки, которая получила золото на женских соревнованиях по стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.

После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст огонь Мизуки Ногучи, победительнице женского марафона на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Ногучи станет первой японкой, которая будет нести олимпийский огонь 2020 года.

Церемония зажигания пламени состоится 12 марта в Олимпия.