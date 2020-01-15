В Японии показали, как будут выглядеть билеты Олимпиады-2020
15 января, 2020, 14:25
Организаторы Олимпиады-2020 представили дизайн билетов Игр в Токио
Об этом сообщает Inside the games .
Билеты оформлены в четырех традиционных японских цветах - красный, синий, пурпурный (цвет японской глицинии) и зеленый - по замыслу, отражают четыре времени года.
Цветовая маркировка билетов различается в зависимости от места проведения соревнований.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
- 26 декабря стало известно, что размер призовых для украинских медалистов на Олимпиаде-2020 в Токио останется таким же, как на предыдущих Играх.
- В 2016-м году организационный комитет Токио-2020 выбрал новые эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года .
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