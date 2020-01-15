В Японии показали, как будут выглядеть билеты Олимпиады-2020

15 января, 2020, 14:25

Организаторы Олимпиады-2020 представили дизайн билетов Игр в Токио

Об этом сообщает Inside the games .

Билеты оформлены в четырех традиционных японских цветах - красный, синий, пурпурный (цвет японской глицинии) и зеленый - по замыслу, отражают четыре времени года.

Цветовая маркировка билетов различается в зависимости от места проведения соревнований.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.