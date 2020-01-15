 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Японии показали, как будут выглядеть билеты Олимпиады-2020

В Японии показали, как будут выглядеть билеты Олимпиады-2020


фото: Reuters
Организаторы Олимпиады-2020 представили дизайн билетов Игр в Токио

Об этом сообщает Inside the games .

Билеты оформлены в четырех традиционных японских цветах - красный, синий, пурпурный (цвет японской глицинии) и зеленый - по замыслу, отражают четыре времени года.

Цветовая маркировка билетов различается в зависимости от места проведения соревнований.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2020 среда

больше новостей

15 января, 2020 среда

14 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать