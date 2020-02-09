Укрзализныця позволила использовать цифровое водительское удостоверение

9 февраля, 2020, 19:19

Укрзализныця позволила использовать при посадке на рейсы цифровое водительское удостоверение с мобильного приложения "Дия"

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Национальный перевозчик грузов и пассажиров идет в ногу со временем и диджитализируется вместе с "Дия". Цифровое водительское входит в перечень документов, удостоверяющих личность. Теперь пассажир при посадке в поезд показывает электронный документ в "Дия", а сотрудник "Укрзализныци" проверяет его подлинность ", - говорится в сообщении.

Однако, по словам авторов приложения, пользования скриншотом из "Дия" невозможно, ведь важна дата последнего обновления документа. Если в водительских удостоверениях нет фото или есть другие технические проблемы, документ - недействителен.