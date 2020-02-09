Укрзализныця позволила использовать цифровое водительское удостоверение
9 февраля, 2020, 19:19
Укрзализныця позволила использовать при посадке на рейсы цифровое водительское удостоверение с мобильного приложения "Дия"
Об этом сообщает "Правительственный портал".
"Национальный перевозчик грузов и пассажиров идет в ногу со временем и диджитализируется вместе с "Дия". Цифровое водительское входит в перечень документов, удостоверяющих личность. Теперь пассажир при посадке в поезд показывает электронный документ в "Дия", а сотрудник "Укрзализныци" проверяет его подлинность ", - говорится в сообщении.
Однако, по словам авторов приложения, пользования скриншотом из "Дия" невозможно, ведь важна дата последнего обновления документа. Если в водительских удостоверениях нет фото или есть другие технические проблемы, документ - недействителен.
- Напомним, 8 февраля вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за двое суток приложение "Действие" загрузили 800 тыс. украинцев.
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