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Espreso.tvОбществоНефедов настаивает на криминализации ответственности за контрабанду

Нефедов настаивает на криминализации ответственности за контрабанду


фото: dt.ua
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что ответственность за контрабанду необходимо криминализировать

Об этом Нефедов рассказал в интервью DT.UA .

"Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС. Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно идет годами. Там совсем другие стандарты доказательства", - пояснил Нефедов.

По его словам, криминализация должна наступать с достаточно высокого порога.

"Если, например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не судить человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание ", - сказал Нефедов.

  • Напомним, 10 декабря 2019 года Максим Нефедов заявил, что в ходе реформирования Государственной таможенной службы уволили 80% руководителей центрального аппарата.
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