Во время перезапуска таможни уволили 80% руководящего состава - Нефедов

10 декабря, 2019, 16:08

В рамках реформирования Государственной таможенной службы уволили 80% руководителей центрального аппарата

Об этом во время презентации новой таможни 10 декабря заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает hromadske.

"В центральном аппарате мы изменили около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена ", - сказал Нефедов.

Он отметил, что уволили всего около 500 старых одиозных руководителей.