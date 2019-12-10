Во время перезапуска таможни уволили 80% руководящего состава - Нефедов
10 декабря, 2019, 16:08
В рамках реформирования Государственной таможенной службы уволили 80% руководителей центрального аппарата
Об этом во время презентации новой таможни 10 декабря заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает hromadske.
"В центральном аппарате мы изменили около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена ", - сказал Нефедов.
Он отметил, что уволили всего около 500 старых одиозных руководителей.
- Напомним, 8 декабря в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба .
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