 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо время перезапуска таможни уволили 80% руководящего состава - Нефедов

Во время перезапуска таможни уволили 80% руководящего состава - Нефедов


фото: apostrophe.ua
В рамках реформирования Государственной таможенной службы уволили 80% руководителей центрального аппарата

Об этом во время презентации новой таможни 10 декабря заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает hromadske.

"В центральном аппарате мы изменили около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена ", - сказал Нефедов.

Он отметил, что уволили всего около 500 старых одиозных руководителей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать