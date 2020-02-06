Шовковский может возглавить новое госагентство по делам спорта, - СМИ
Об этом сообщает "Украинская правда".
В Офисе президента стремятся разделить Минкульт и Минмолодежспорт, которые сейчас находятся в структуре одного министерства, которым руководит Владимир Бородянский.
Сейчас у спорсменов идет подготовка к Олимпиаде-2020, которой может помешать обновление Министерства спорта, что вызовет проблемы в связи с реорганизацией. Именно поэтому у Бородянского заберут вопросы спорта, однако закрепят не за министерством, а за новым Госагентством спорта в сфере управления Минкульта.
По пожеланиям Офиса президента, возглавит ведомство кто-то не только эффективный, но и медийный. По информации источника, на Банковой рассматривался даже бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает ассистентом Андрея Шевченко в национальной команде.
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