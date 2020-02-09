Гончарук признался, что советуется относительно правительственных назначений с Богданом и Ермаком

9 февраля, 2020, 21:33

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что советуется по кадровым назначениям в правительстве с главой Офиса президента Андреем Богданом и советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком

Об этом Гончарук заявил в интервью программе "Факты недели", сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому я с ними советуюсь. Такое воздействие они и имеют. Я премьер-министр и принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент. Поэтому окончательное решение и ответственность за них несу я. Но, безусловно, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде ", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV.

В то же время, он возразил, что собеседования кандидатов в Кабмин проходят в Офисе президента.

"Они проходят в правительстве, и только тогда, когда мне нужен совет президента, когда я уже хочу представить кандидатов, которых я бы предлагал поддержать парламента, я иду и советуюсь с президентом, как лидером нашей политической команды", - сказал Гончарук.