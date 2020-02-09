Гончарук назвал кандидата на пост министра оккупированных территорий
9 февраля, 2020, 22:02
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на должность министра оккупированных территорий рассматривается кандидатура представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Резникова
Об этом Гончарук заявил в интервью программе "Факты недели", сообщает РБК-Украина .
По словам премьр-министра, после разделения Министерства ветеранов и оккупированных территорий, новосозданное ведомство может возглавить Резников, кандидатуру которого в ближайшее время могут внести в парламент.
"Также мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Резникову. Я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - сказал Гончарук.
- Напомним, 9 февраля Алексей Гончарук заявил, что советуется по кадровым назначениям в правительстве с головой Офиса президента Андреем Богданом и советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
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