Гончарук назвал кандидата на пост министра оккупированных территорий

9 февраля, 2020, 22:02

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на должность министра оккупированных территорий рассматривается кандидатура представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Резникова

Об этом Гончарук заявил в интервью программе "Факты недели", сообщает РБК-Украина .

По словам премьр-министра, после разделения Министерства ветеранов и оккупированных территорий, новосозданное ведомство может возглавить Резников, кандидатуру которого в ближайшее время могут внести в парламент.

"Также мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Резникову. Я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - сказал Гончарук.