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Espreso.tvОбществоГончарук назвал кандидата на пост министра оккупированных территорий

Гончарук назвал кандидата на пост министра оккупированных территорий


фото: kmr.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на должность министра оккупированных территорий рассматривается кандидатура представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Резникова

Об этом Гончарук заявил в интервью программе "Факты недели", сообщает РБК-Украина .

По словам премьр-министра, после разделения Министерства ветеранов и оккупированных территорий, новосозданное ведомство может возглавить Резников, кандидатуру которого в ближайшее время могут внести в парламент.

"Также мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Резникову. Я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - сказал Гончарук.

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