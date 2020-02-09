Беларусь согласилась покупать российскую нефть по мировым ценам
Об этом сообщает БЕЛТА .
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяном рынке, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой.
По его словам, Минск будет вести переговоры по поставкам нефти с совершенно всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями.
"Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Беларусь поставляет в основном большая пятерка - "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании. С ними тоже переговоры будут продолжаться. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу со всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - пообещал Крутой.
- Напомним, 8 февраля по итогам переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным стало известно, что Россия отказалась предоставить Беларуси скидку на нефть .
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