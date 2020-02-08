Лукашенко и Путин договорились по газу, а по нефти - нет

8 февраля, 2020, 09:56

Россия отказалась предоставить Белоруссии скидку на нефть

Об этом по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшихся 7 февраля 2020 в Сочи, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

Подобную позицию официальной Москвы чиновник объяснил якобы невозможностью давления Кремля на частных поставщиков.

Читайте также: Виталий Портников: Аншлюс Беларуси - вызов для Америки

"Если давать скидки, нам необходимо было бы вводить госрегулирование нефтяного рынка, что мы делать не можем. Мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании", - отметил Козак.

Читайте также: Как будет выглядеть аншлюс Беларуси

Также Козак заявил, что Россия и Беларусь договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.