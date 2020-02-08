Лукашенко и Путин договорились по газу, а по нефти - нет
Об этом по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшихся 7 февраля 2020 в Сочи, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.
Подобную позицию официальной Москвы чиновник объяснил якобы невозможностью давления Кремля на частных поставщиков.
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"Если давать скидки, нам необходимо было бы вводить госрегулирование нефтяного рынка, что мы делать не можем. Мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании", - отметил Козак.
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Также Козак заявил, что Россия и Беларусь договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
- Напомним, Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому российские компании приостановили поставки нефти на белорусские НПЗ, а Александр Лукашенко распорядился искать возможности другие источники.
- В Беларусь начала уже поступать нефть из Норвегии . Также есть договоренность о нефти из Азербайджана, что пойдет через Украину.
- А во время недавнего исторического визита госсекретаря США, бывшего директора ЦРУ Майка Помпео в Минск тот заявил о готовности Соединенных Штатов полностью обеспечить белорусские потребности в нефти.
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