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Espreso.tvСпортУкраинка Билодид победила чемпионку мира в финале Гран-при

Украинка Билодид победила чемпионку мира в финале Гран-при


фото: ukrinform.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид победила в финале этапа Гран-при в Париже бывшую чемпионку мира японку Вакану Кога

Об этом сообщает Укринформ.

В финале 19-летняя украинская дзюдоистка (весовая категория до 48 кг) одержала победу над японкой Ваканой Кога.

В прошлом году Билодид выиграла мировое первенство и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Также в июне 2019 года Билодид выиграла золотую медаль Европейских игр в Минске.

  • Напомним, в октябре 2019 года двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид победила на турнире Grand Slam в Объединенных Арабских Эмиратах.
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