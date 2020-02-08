Украинка Билодид победила чемпионку мира в финале Гран-при

8 февраля, 2020, 20:33

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид победила в финале этапа Гран-при в Париже бывшую чемпионку мира японку Вакану Кога

Об этом сообщает Укринформ.

В финале 19-летняя украинская дзюдоистка (весовая категория до 48 кг) одержала победу над японкой Ваканой Кога.

В прошлом году Билодид выиграла мировое первенство и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Также в июне 2019 года Билодид выиграла золотую медаль Европейских игр в Минске.