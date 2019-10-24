19-летняя украинская дзюдоистка Билодид выиграла престижный турнир в Абу-Даби
24 октября, 2019, 17:30
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид победила на турнире Grand Slam в Объединенных Арабских Эмиратах
Об этом сообщает Международная федерация дзюдо в twitter.
В финале Билодид за 1 минуту одержала досрочную победу над словенкой Марусей Штангар. В предыдущих раундах украинка одолела представительницу Чили Варгас Лей, немку Катарину Менц и россиянку Сабину Гилязову.
Всего в 2019 году Билодид получила 16 побед и лишь однажды проиграла - француженке Мелани Клеман на Гран-при Тбилиси.
The queen -48kg category Daria Bilodid of Ukraine clinches yet another Gold medal on the IJF World Tour. She manages to pin Stangar of Slovenia in the fine fashion! #JudoAbuDhabi © ️ IJF Media Team - Ben Urban pic.twitter.com/45yRAeMEbm- #JudoAbuDhabi (@Judo) October 24, 2019
- Напомним, 25 августа Дарья Билодид второй раз в карьере выиграла чемпионат мира, который проходил в Японии.
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