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Espreso.tvСпорт19-летняя украинская дзюдоистка Билодид выиграла престижный турнир в Абу-Даби

19-летняя украинская дзюдоистка Билодид выиграла престижный турнир в Абу-Даби


фото: twitter
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид победила на турнире Grand Slam в Объединенных Арабских Эмиратах

Об этом сообщает Международная федерация дзюдо в twitter.

В финале Билодид за 1 минуту одержала досрочную победу над словенкой Марусей Штангар. В предыдущих раундах украинка одолела представительницу Чили Варгас Лей, немку Катарину Менц и россиянку Сабину Гилязову.

Всего в 2019 году Билодид получила 16 побед и лишь однажды проиграла - француженке Мелани Клеман на Гран-при Тбилиси.

 

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