19-летняя украинская дзюдоистка Билодид выиграла престижный турнир в Абу-Даби

24 октября, 2019, 17:30

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид победила на турнире Grand Slam в Объединенных Арабских Эмиратах

Об этом сообщает Международная федерация дзюдо в twitter.

В финале Билодид за 1 минуту одержала досрочную победу над словенкой Марусей Штангар. В предыдущих раундах украинка одолела представительницу Чили Варгас Лей, немку Катарину Менц и россиянку Сабину Гилязову.

Всего в 2019 году Билодид получила 16 побед и лишь однажды проиграла - француженке Мелани Клеман на Гран-при Тбилиси.

The queen -48kg category Daria Bilodid of Ukraine clinches yet another Gold medal on the IJF World Tour. She manages to pin Stangar of Slovenia in the fine fashion! #JudoAbuDhabi © ️ IJF Media Team - Ben Urban pic.twitter.com/45yRAeMEbm - #JudoAbuDhabi (@Judo) October 24, 2019