Трое украинцев в Боснии ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка"
Об этом со ссылкой на Zurnal сообщает РБК-Украина.
По данным издания, трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкомата российского банка. Злоумышленники похитили не менее 2,7 млн конвертируемых марок - более 37 млн грн.
Так, злоумышленникам удалось ограбить банкоматы в Брчко, Орашье, Тузле, Лукаваце, Кладань, Вогошча, Сараево, Киселяци, Крешево, Хаджич, Илиджа, Мостаре, Читлуци, Зрачки, Какани и Бихач. Официально, украинцы попали в Боснию с территории Сербии утром 31 января.
Отмечается, что двух украинцев задержали 2 февраля, после того, как полиция города Бихач случайно их обнаружила. Одному грабителю удалось скрыться в Венгрию. У задержанных правоохранители изъяли около 100 тыс. марок.
- Напомним, 27 января неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук во Вроцлаве.
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