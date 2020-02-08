Трое украинцев в Боснии ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка"

8 февраля, 2020, 21:11

В Боснии и Герцеговине трое граждан Украины ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка"

Об этом со ссылкой на Zurnal сообщает РБК-Украина.

По данным издания, трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкомата российского банка. Злоумышленники похитили не менее 2,7 млн конвертируемых марок - более 37 млн грн.

Так, злоумышленникам удалось ограбить банкоматы в Брчко, Орашье, Тузле, Лукаваце, Кладань, Вогошча, Сараево, Киселяци, Крешево, Хаджич, Илиджа, Мостаре, Читлуци, Зрачки, Какани и Бихач. Официально, украинцы попали в Боснию с территории Сербии утром 31 января.

Отмечается, что двух украинцев задержали 2 февраля, после того, как полиция города Бихач случайно их обнаружила. Одному грабителю удалось скрыться в Венгрию. У задержанных правоохранители изъяли около 100 тыс. марок.