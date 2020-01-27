В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Токарчук

27 января, 2020, 08:32

Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук во Вроцлаве

Злоумышленники вынесли из дома писательницы деньги на сумму примерно 20 000 злотых, сообщает 24 канал .

Самой Токарчук на момент ограбления в квартире не было. Она находится за границей.

Ограбление произошло в вилле в Вроцлаве, в которой есть несколько помещений. Одно из них принадлежит Токарчук.

Злоумышленники ворвались в квартиру Токарчук и украли из дома писательницы деньги в разных валютах.

Полиция Вроцлава сообщила об ограблении, не указав имя владельца. Однако соседка Токарчук подтвердила, что это квартира писательницы.