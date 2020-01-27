В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Токарчук
27 января, 2020, 08:32
Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук во Вроцлаве
Злоумышленники вынесли из дома писательницы деньги на сумму примерно 20 000 злотых, сообщает 24 канал .
Самой Токарчук на момент ограбления в квартире не было. Она находится за границей.
Ограбление произошло в вилле в Вроцлаве, в которой есть несколько помещений. Одно из них принадлежит Токарчук.
Злоумышленники ворвались в квартиру Токарчук и украли из дома писательницы деньги в разных валютах.
Полиция Вроцлава сообщила об ограблении, не указав имя владельца. Однако соседка Токарчук подтвердила, что это квартира писательницы.
- 10 октября 2019 года польская писательница с украинскими корнями Токарчук стала лауреатом Нобелевской премии по литературе "за мнимый рассказ, который с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни".
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-