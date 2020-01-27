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Espreso.tvМирВ Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Токарчук

В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Токарчук

Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук во Вроцлаве

Злоумышленники вынесли из дома писательницы деньги на сумму примерно 20 000 злотых, сообщает 24 канал .

Самой Токарчук на момент ограбления в квартире не было. Она находится за границей.

Ограбление произошло в вилле в Вроцлаве, в которой есть несколько помещений. Одно из них принадлежит Токарчук.

Злоумышленники ворвались в квартиру Токарчук и украли из дома писательницы деньги в разных валютах.

Полиция Вроцлава сообщила об ограблении, не указав имя владельца. Однако соседка Токарчук подтвердила, что это квартира писательницы.

  • 10 октября 2019 года польская писательница с украинскими корнями Токарчук стала лауреатом Нобелевской премии по литературе "за мнимый рассказ, который с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни".

 

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