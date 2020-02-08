Ночью в Карпатах ожидается мороз до -16°C
8 февраля, 2020, 12:25
Украина в течение 8-9 февраля накроет значительный мороз
Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV.
"По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза", - говорится в сообщении.
В восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.
- Напомним, на юге Украины выпало значительное количество снега.
- За прошедшие сутки на Херсонщине спасатели вытащили из снежных заносов 39 машин и автобусов.
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