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Espreso.tvОбществоНочью в Карпатах ожидается мороз до -16°C

Ночью в Карпатах ожидается мороз до -16°C

иллюстративное
фото: galka.if.ua
Украина в течение 8-9 февраля накроет значительный мороз

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.

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