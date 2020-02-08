На Херсонщине спасатели вытащили из снега 39 машин и автобусов
8 февраля, 2020, 11:22
За прошедшие сутки подразделения Службы "101" 17 раз привлекались к оказанию помощи от снега в пределах Херсонской области. Из снежных заносов изъято 39 транспортных средств, из которых 2 рейсовых автобуса и автомобиль ремонта электросетей
Помощь спасателей понадобилась в Каховском, Белозерском, Горностаевском, Новотроицком, Скадовском, Бериславском и Ивановском районах. От областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям были задействованы 17 единиц техники и 52 спасателя, передает Еспресо.TV.
Сейчас из-за непогоды от электроснабжения остаются отключенными три населенных пункта области, из которых один частично. На восстановлении работают аварийные бригады облэнерго.
Всего с начала непогоды спасатели Херсонщины 50 раз выезжали на помощь населению, вытянув 110 автомобилей на дорогах и убрав несколько десятков поваленных деревьев.
Читайте также
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
Читайте также
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?