На Херсонщине спасатели вытащили из снега 39 машин и автобусов

8 февраля, 2020, 11:22

За прошедшие сутки подразделения Службы "101" 17 раз привлекались к оказанию помощи от снега в пределах Херсонской области. Из снежных заносов изъято 39 транспортных средств, из которых 2 рейсовых автобуса и автомобиль ремонта электросетей

Помощь спасателей понадобилась в Каховском, Белозерском, Горностаевском, Новотроицком, Скадовском, Бериславском и Ивановском районах. От областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям были задействованы 17 единиц техники и 52 спасателя, передает Еспресо.TV.

Сейчас из-за непогоды от электроснабжения остаются отключенными три населенных пункта области, из которых один частично. На восстановлении работают аварийные бригады облэнерго.

Всего с начала непогоды спасатели Херсонщины 50 раз выезжали на помощь населению, вытянув 110 автомобилей на дорогах и убрав несколько десятков поваленных деревьев.