Малиновский принес "Аталанте" победу в чемпионате Италии

8 февраля, 2020, 18:02

Украинский футболист Руслан Малиновский забил победный гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии против "Фиорентины"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 64-й минуте. Уже через 6 минут украинец забил гол - он отличился ударом из-за пределов штрафной в нижний угол ворот.

До этого на 32-й минуте "Фиорентину" вывел вперед Федерико Кьеза. На 49-й минуте Дуван Сапата сравнял счет.

"Аталанта" победила "Фиорентину" 2:1, набрала 42 очка и занимает четвертое место. "Фиорентина" имеет 25 пунктов и идет 14-й.

В нынешнем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 19 матчей и забил 3 гола.

Чемпионат Италии

23-й тур

8 февраля

"Фиорентина" - "Аталанта" 1:2

Голы: Кьеза, 32 - Сапата, 49, Малиновский, 72