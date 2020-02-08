Малиновский принес "Аталанте" победу в чемпионате Италии
8 февраля, 2020, 18:02
Украинский футболист Руслан Малиновский забил победный гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии против "Фиорентины"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 64-й минуте. Уже через 6 минут украинец забил гол - он отличился ударом из-за пределов штрафной в нижний угол ворот.
До этого на 32-й минуте "Фиорентину" вывел вперед Федерико Кьеза. На 49-й минуте Дуван Сапата сравнял счет.
"Аталанта" победила "Фиорентину" 2:1, набрала 42 очка и занимает четвертое место. "Фиорентина" имеет 25 пунктов и идет 14-й.
В нынешнем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 19 матчей и забил 3 гола.
Чемпионат Италии
23-й тур
8 февраля
"Фиорентина" - "Аталанта" 1:2
Голы: Кьеза, 32 - Сапата, 49, Малиновский, 72
- Напомним, 15 января в матче 1/8 финала Кубка Италии "Фиорентина" победила "Аталанту" со счетом 2:1, а Руслан Малиновский отдал результативную передачу.
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