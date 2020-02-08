 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДипломатия найдет пути для возвращения нацгвардейца Маркива, - Аваков

Дипломатия найдет пути для возвращения нацгвардейца Маркива, - Аваков


фото: slovoidilo.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает, что дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации, которая сейчас находится с рабочим визитом в Италии

Об этом в субботу, 8 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует Еспресо.TV.

"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", - заявил министр.

Как сообщалось, 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Риме во время встречи обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности, дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И мы должны забрать парня", - подчеркнул президент.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 февраля, 2020 суббота

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

8 февраля, 2020 суббота

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать