Дипломатия найдет пути для возвращения нацгвардейца Маркива, - Аваков
Об этом в субботу, 8 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует Еспресо.TV.
"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", - заявил министр.
Как сообщалось, 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Риме во время встречи обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности, дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И мы должны забрать парня", - подчеркнул президент.
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