Долг ОРДО за воду составляет более 40 млн евро

8 февраля, 2020, 11:46

Долг неподконтрольной украинской власти территории перед "Водой Донбасса" к началу 2020 года превышает 41 млн евро

Об этом сообщается на странице в Facebook главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, передает Еспресо.TV .

Во время визита министра иностранных дел Дании Себастьяна Йеппе на Донбасс, Кириленко сообщил, что на этой неделе за счет средств Международного комитета Красного Креста (МККК) заключено соглашение с международной компанией аудита на проведение анализа финансового и операционного состояния компании "Вода Донбасса", результаты которого планируется получить в октябре.

В частности, проект по модернизации планируется реализовывать по четырем основным направлениям: восстановление водоснабжения, стабильное круглосуточное снабжение, качественная питьевая вода, энергоэффективность и энергонезависимость.

"Для реализации этих планов ищем государственную и международную поддержку. Заверил, что готовы рассматривать все возможные варианты сотрудничества и с Данией", - добавил руководитель ОГА.

Как отмечают Новости Донбасса , в конце декабря стало известно, что власти Украины начали изучать возможность остановки водоснабжения в ОРДО, в том случае если та сторона не начнет платить за воду.