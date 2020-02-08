Долг ОРДО за воду составляет более 40 млн евро
Об этом сообщается на странице в Facebook главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, передает Еспресо.TV .
Во время визита министра иностранных дел Дании Себастьяна Йеппе на Донбасс, Кириленко сообщил, что на этой неделе за счет средств Международного комитета Красного Креста (МККК) заключено соглашение с международной компанией аудита на проведение анализа финансового и операционного состояния компании "Вода Донбасса", результаты которого планируется получить в октябре.
В частности, проект по модернизации планируется реализовывать по четырем основным направлениям: восстановление водоснабжения, стабильное круглосуточное снабжение, качественная питьевая вода, энергоэффективность и энергонезависимость.
"Для реализации этих планов ищем государственную и международную поддержку. Заверил, что готовы рассматривать все возможные варианты сотрудничества и с Данией", - добавил руководитель ОГА.
Как отмечают Новости Донбасса , в конце декабря стало известно, что власти Украины начали изучать возможность остановки водоснабжения в ОРДО, в том случае если та сторона не начнет платить за воду.
- Напомним, как заявил председатель партии "Национальный корпус", основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий ,чтобы не было обстрелов, Украина должна прекращать подачу товаров, воды и света в ОРДЛО, а также останавливать работу КПВВ.
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