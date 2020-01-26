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Espreso.tvОбществоЧтобы не было обстрелов, Украина должна прекращать подачу воды и света в ОРДЛО, - Белецкий

Чтобы не было обстрелов, Украина должна прекращать подачу воды и света в ОРДЛО, - Белецкий

Тому, как противодействовать атакам по своим войскам и мирным жителям, Украина может поучиться у Израиля

Об этом глава партии "Национальный корпус", основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий заявил 24 января 2020 в эфире Радио НВ , передает Еспресо.TV.

"Пока мы видим прекрасную вещь. Россия, что и логично в принципе для России в этом плане, на любые проявления слабости отвечает тем, что она начинает давить сильнее. Она говорит: "Хотите прогибаться? Ну, прогибайтесь уже по полной". Я не вижу никаких оснований для того, чтобы оптимистично смотреть на эти вещи. Эта стратегия, стратегия прогиба и т.д., она, к сожалению или к счастью, не работает, как минимум. И надо искать другие стратегии ", - отметил политик.

По его мнению, в противодействии обстрелам с оккупированных территорий Украины следует привлечь "израильские стратегии".

"У нас за один день погиб один боец и десять получили ранения. Мало того, еще человек был ранен, собственно говоря, на участке разведения (в Золотом-4 - ред.). Скажите: "Все. Закончилось разведение". Нам же так говорили. Помните, как все фыркали, через губу цедили и говорили: "Как только что-то случится, украинская армия за 2 часа вернется"? Не возвращает. Не возвращается на участки разведения", - обратил внимание Белецкий.

Кроме возвращения войск на прежние позиции в тех местах, которые определены как "участки разведения", по словам Белецкого, нужно "закрыть КПВВ на некоторое время прекратить потоки товара, остановить на 2-3 суток поставки электроэнергии, воды".

"Ударьте их экономически, материально. Сделайте так, чтобы было внутреннее давление населения по отношению к "власти". Чтобы они имели внутренние проблемы в этом плане", - обратился Белецкий к руководству Украины.

Именно в этом, подчеркнул он, и заключается опыт Израиля, который уже длительное время противостоит палестинцам.

"Посмотрите, что делает Израиль. Обстреляли - они ответили поражением 63 целей в секторе Газа. Шестидесяти трех! Перекрыты два КПВВ. Говорят, крупнейшие два КПВВ в стране. Они их перекрыли "на неопределенный срок". Открыли через неделю. Мало того, они еще и Сектору Газа - что они не имеют права с гуманитранои точки зрения, это не является формально правильной ситуацией - перекрывают всем рыболовным судам выход в море. Они перекрывают их морскую акваторию. Из нее не наносят удары по Израилю, но они перекрывают. Почему? А так как в секторе Газа огромное количество рыбаков и они начинают моментально давить. Это значительная часть экономики. Они начинают давить на ХАМАС, на власть и т.д., потому что им надо есть. Давайте попробуем израильский сценарий. Я сторонник того, что даже если мы идем к постепенному "замораживанию" конфликта, то на удары, тем более на подлые удары, надо отвечать равнозначно. Либо же ты провоцируешь людей к повторным и повторным нарушениям прекращения огня и стрельбы", - подытожил Белецкий.

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