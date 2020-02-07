В Раде анонсировали создание временной следственной комиссии по делу Шеремета

7 февраля, 2020, 12:54

7 февраля в Верховной Раде нардепы от "Голоса", "Батькивщины", "Европейской солидарности" "Слуги народа" и внефракционных зарегистрировали постановление о создании временной следственной комиссии по рассмотрению дела об убийстве журналиста Шеремета

Об этом на брифинге сказала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, передает Еспресо.TV .

"Зарегистрировано постановление о создании ВСК по рассмотрению дела Павла Шеремета. Мы стремимся, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, создать площадку, где беспристрастно и незаангажировано будет рассматриваться это дело. Чтобы не было такого, когда стороны говорят, но не слышат друг друга. Чтобы граждане Украины убедились, что это дело является резонансным не только за стенами парламента ", - сказала депутат.

"Мы хотим довести это дело до реального конца, и мы не хотим, чтобы виновные назначали", - добавила Фриз.

Также она отметила, что надеется, что после рассмотрения постановления на регламентном комитете ВР в среду, 12 февраля, ее сразу внесут на голосование.