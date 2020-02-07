В Раде анонсировали создание временной следственной комиссии по делу Шеремета
Об этом на брифинге сказала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, передает Еспресо.TV .
"Зарегистрировано постановление о создании ВСК по рассмотрению дела Павла Шеремета. Мы стремимся, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, создать площадку, где беспристрастно и незаангажировано будет рассматриваться это дело. Чтобы не было такого, когда стороны говорят, но не слышат друг друга. Чтобы граждане Украины убедились, что это дело является резонансным не только за стенами парламента ", - сказала депутат.
"Мы хотим довести это дело до реального конца, и мы не хотим, чтобы виновные назначали", - добавила Фриз.
Также она отметила, что надеется, что после рассмотрения постановления на регламентном комитете ВР в среду, 12 февраля, ее сразу внесут на голосование.
- Напомним, 17 декабря парламентская фракция "Европейской Солидарности" инициировала создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде для контроля за расследованием убийства журналиста Павла Шеремета
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