Трамп "набросился" на Джонсона во время телефонной беседы

7 февраля, 2020, 17:57

Дональд Трамп набросился на Бориса Джонсона во время горячей телефонной беседы, поскольку британский премьер-министр отклонил просьбу президента США не допустить компанию Huawei к построению в Великобритании сетей 5G

Об этом сообщает Bloomberg .

"Дональд Трамп раскритиковал Бориса Джонсона в ходе бурного телефонного разговора после того, как британский премьер-министр отклонил просьбу президента США не допустить Huawei Technologies Co к построению широкополосных сетей нового поколения", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, Трамп потратил месяцы, пытаясь убедить правительство Великобритании не позволить китайской компании участвовать в строительстве 5G, и был недоволен тем, что Джонсон отверг его требования.

Резкая реакция президента США, о которой первой написала Financial Times, а впоследствии подтвердил еще один человек, знакомый с этим вопросом, является ударом для Джонсона, поскольку он стремится закрепить торговое соглашение со США после Brexit.

Джонсон планировал посетить США, но дату пока не определили, а в британских газетах есть сообщение о том, что эта поездка откладывается.