Трамп "набросился" на Джонсона во время телефонной беседы
Об этом сообщает Bloomberg .
"Дональд Трамп раскритиковал Бориса Джонсона в ходе бурного телефонного разговора после того, как британский премьер-министр отклонил просьбу президента США не допустить Huawei Technologies Co к построению широкополосных сетей нового поколения", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Трамп потратил месяцы, пытаясь убедить правительство Великобритании не позволить китайской компании участвовать в строительстве 5G, и был недоволен тем, что Джонсон отверг его требования.
Резкая реакция президента США, о которой первой написала Financial Times, а впоследствии подтвердил еще один человек, знакомый с этим вопросом, является ударом для Джонсона, поскольку он стремится закрепить торговое соглашение со США после Brexit.
Джонсон планировал посетить США, но дату пока не определили, а в британских газетах есть сообщение о том, что эта поездка откладывается.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-