Трамп предупредил Джонсона об угрозах от Huawei в процессе запуска 5G
27 января, 2020, 14:19
Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что участие корпорации Huawei в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) создаст большую угрозу для ее национальной безопасности
Об этом сообщает The Sunday Times .
Стороны провели телефонный разговор и Трамп предложил Джонсону, чтобы Великобритания и Соединенные Штаты создали совместный проект, который стал бы альтернативой участия Huawei в развитии сети 5G в Британии. Однако, Лондон считает, что это займет очень много времени.
Впрочем, британский Совет национальной безопасности после заседания под руководством премьера согласилась предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе.
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- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, через какую компанию внесли в черный список.
- Через торговую войну США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android , патчей безопасности и других популярных сервисов, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
- Впоследствии правительство США отсрочил санкции против Huawei .
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