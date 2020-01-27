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Espreso.tvОбществоТрамп предупредил Джонсона об угрозах от Huawei в процессе запуска 5G

Трамп предупредил Джонсона об угрозах от Huawei в процессе запуска 5G


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что участие корпорации Huawei в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) создаст большую угрозу для ее национальной безопасности

Об этом сообщает The Sunday Times .

Стороны провели телефонный разговор и Трамп предложил Джонсону, чтобы Великобритания и Соединенные Штаты создали совместный проект, который стал бы альтернативой участия Huawei в развитии сети 5G в Британии. Однако, Лондон считает, что это займет очень много времени.

Впрочем, британский Совет национальной безопасности после заседания под руководством премьера согласилась предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе.

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