Сытник рассказал, как Онищенко обманул всех со своим "возвращением"
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции главы НАБУ и руководителя САП Назара Холодницкого, сообщает УП .
"Что касается господина Онищенко, то он в очередной раз всех обманул: сказал в Испании, приедет из Испании, а сам поехал в Германию. Видимо, он просто не знал, что антикоррупционный прокурор подписал международку не только в Испании, но и туда. Это было для него, мне кажется, неожиданным. Потому что это было напрямую с САП сделано, и он думал, что если он уедет из Испании, то все у него будет хорошо. Он анонсировал свое возвращение, а сам поехал в Германию, там был задержан ", - сказал Сытник
Сейчас, по словам Сытника, Онищенко находится под стражей в Германии и "в очередной раз дает очередное обещание, что он добровольно согласится (вернуться в Украину, - ред.)", но выполнит ли он обещанное - неизвестно, поскольку до сих пор не выполнял.
По словам директора НАБУ, согласие на возвращение важно, потому что оно позволяет ускорить длительную процедуру экстрадиции.
- Народные депутаты собрали 170 подписей (необходимо 150) за увольнение директора НАБУ Артема Сытника, подписные листы планируется передать в аппарат Верховной Рады 7 февраля.
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