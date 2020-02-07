Сытник рассказал, как Онищенко обманул всех со своим "возвращением"

7 февраля, 2020, 15:49

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что экс-нардеп-беглец Александр Онищенко хотел всех обмануть, когда обещал вернуться в Украину, а сам уехал в Германию

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции главы НАБУ и руководителя САП Назара Холодницкого, сообщает УП .

"Что касается господина Онищенко, то он в очередной раз всех обманул: сказал в Испании, приедет из Испании, а сам поехал в Германию. Видимо, он просто не знал, что антикоррупционный прокурор подписал международку не только в Испании, но и туда. Это было для него, мне кажется, неожиданным. Потому что это было напрямую с САП сделано, и он думал, что если он уедет из Испании, то все у него будет хорошо. Он анонсировал свое возвращение, а сам поехал в Германию, там был задержан ", - сказал Сытник

Сейчас, по словам Сытника, Онищенко находится под стражей в Германии и "в очередной раз дает очередное обещание, что он добровольно согласится (вернуться в Украину, - ред.)", но выполнит ли он обещанное - неизвестно, поскольку до сих пор не выполнял.

По словам директора НАБУ, согласие на возвращение важно, потому что оно позволяет ускорить длительную процедуру экстрадиции.