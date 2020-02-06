В Раде собрали 170 подписей за отставку Сытника
Об этом Укринформу сообщил народный депутат от фракции ЕС Алексей Гончаренко.
"Сегодня (6 февраля, - ред.) уже собрали 170 подписей народных депутатов с требованием уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Сейчас взяли официальные подписные листы в аппарате Верховной Рады. После того, как закончится сбор подписей, планируем передать эти подписные листы в аппарат ВР", - отметил Гончаренко.
В то же время на уточняющий вопрос, есть ли конкретная дата передачи этих листов в аппарат Рады, депутат ответил: "Наверное завтра (7 февраля, - ред.) они будут передаваться".
Гончаренко подчеркнул, что свои подписи за увольнение Сытника поставили депутаты практически всех фракций и групп парламента.
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