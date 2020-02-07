Сколько самые богатые украинцы потратили на политику "в белую": исследование "Честно"

7 февраля, 2020, 16:04

7 февраля всеукраинское движение "Честно" обнародовало исследование, сопоставив финотчеты партий и избирательные отчеты самовыдвиженцев со списком ТОП-100 самых богатых украинцев по версии "НВ" и Dragon Capital

Исследование представители движения "Честно" обнародовали на сайте организации.

Больше всего богачей финансирует "Оппозиционную платформу - За жизнь". Все взносы были сделаны в прошлом году, когда партия "усилилась" Виктором Медведчуком и депутатами ВРУ восьмого созыва от "Оппозиционного блока". 46-й по размеру состояния гражданин Украины Медведчук в первом квартале 2019 года перечислил ОПЗЖ 701 тыс. грн и оказался крупнейшим донором партии на тот момент. В следующем квартале он отдал партии еще 1,69 млн. Часть средств ОПЗЖ Медведчуку вернула (скорее всего, из-за наличия у него налогового долга).

У 47-го среди отечественных богачей, нардепа и совладельца Inter Media Group Сергея Левочкина ОПЗЖ взяла только 1,5 млн, а еще один его вклад в 1,69 млн вернула назад (наверное, тоже из-за наличия у донора налогового долга). 1,69 млн партии передала сестра Левочкина - Юлия Левочкина.

По 1,6 млн грн ОПЗЖ отдали нардепы 65-й по размеру состояния Нестор Шуфрич и застройщик Вадим Столар, который в рейтинге богачей на 73-й позиции.

Вадим Новинский является самым богатым среди украинцев, чье имя можно увидеть среди официальных доноров партий и избирательных кампаний. В 2018 году третий по величине состояния гражданин Украины Вадим Новинский (владелец "Смарт-Холдинга") поддержал десятью тысячами гривен "Оппозиционный блок". А в марте 2019-го отдал 1,6 млн кандидату в президенты Александру Вилкулу, который выдвигался от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".

Среди богатейших украинцев крупнейшими официальными донорами партии "Европейская солидарность" оказались экс-нардеп, владелец фармкомпании "Дарница", который является 64-м по уровню состояния, Глеб Загорий с женой Екатериной. В 2019 году супруги перечислило партии 2,66 миллиона гривен.

13,31 тыс. грн "Солидарности" в 2016 и 2018 годах отдал Игорь Баленко, полный тезка киевского депутата и владельца сети супермаркетов "Фуршет". В общем 160 грн в 2016 году партии передал мэр Киева Виталий Кличко (Владимир и Виталий Кличко занимают 70-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев).

Лишь одну из партий, не имеющих фракций в парламенте, финансировал один из самых богатых украинцев. Это партия "Возрождение". В Верховной Раде восьмого созыва была одноименная депутатская группа. В 2016 году нардеп и тринадцатый по размеру состояния предприниматель Виталий Хомутынник перечислил партии "Возрождение" примерно 3 млн гривен. Еще 1,5 млн он дал "Возрождению" в 2018 году. Часть отчетов партии недоступна на сайте НАПК, поэтому существует вероятность, что в целом Хомутынник пожертвовал "Возрождению" больше.

Также в "Честно" исследовать, чьи избирательные кампании финансировали самые богатые украинцы.

Так, Петр Порошенко профинансировал свою президентскую кампанию на рекордные 584, 6 млн грн.

Также отмечается, что он профинансировал партию "БПП" / "Европейская солидарность" на 1,6 млн грн.

Для сравнения: официально активные партии и кандидаты (мажоритарщики и кандидаты в президенты) в 2018-2019 годах получили на свои счета около 4 миллиардов гривен. Поэтому Петр Порошенко является крупнейшим официальным донором украинской политики последних лет.

Все перечисленные кандидаты спонсировали свою избирательную кампанию, не привлекали больше ничьих денег. Исключение - Александр Грановский. Он, кроме собственных 101,4 тыс. грн, если верить его финотчету, собрал на выборы еще почти два миллиона от частных лиц.

Еще двое среди самых богатейших украинцев вложились в кампанию других кандидатов.

Аграрный магнат, сват Порошенко Юрий Косюк во время парламентских выборов 2019 года отдал киевскому мажоритарщику Дмитрову Андреевскому 1,67 миллиона. Эта сумма составляла почти половину его избирательного фонда.

Дочь застройщика Леонида Юрушева Елизавета дала 510 тысяч гривен своему мужу - кандидату в нардепы от "Слуги народа" Александру Скичко. Весь избирательный фонд Скичко достигал 1,65 миллиона.

Стоит вспомнить и Сергея Таруту, который выбыл из ТОП-100 самых богатых украинцев, однако на его желание финансировать политику это не повлияло. В свою президентскую кампанию он вложил почти 33 млн грн, а перед самым голосованием снял свою кандидатуру в пользу Юлии Тимошенко. В результате Тарута занял второе место в списке ВО "Батькивщина" на выборах в парламент, сразу после Тимошенко. До этого он развивал и финансировал партию "Основа".