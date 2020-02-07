"Дело бронежилетов": технологу ООО "Темп 3000" сообщили о подозрении
7 февраля, 2020, 20:27
Следователи территориального управления ГБР в Киеве сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, технологу ООО "НПП Темп 3000"
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
"Следствием установлено, что технолог общества способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны в завладении денежными средствами в сумме 61677000 гривен. Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов "Корсар м3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям ", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
- Напомним, что 17 декабря подозреваемый по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн.
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