Дело Азарова рассмотрит антикоррупционный суд

5 февраля, 2020, 18:26

Дело в отношении экс-премьер-министра Николая Азарова будет рассматривать Высший антикоррупционный суд

Об этом сообщает "Судебная власть Украины" .

Сегодня, 5 февраля 2020 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является премьер-министр Украины 2010-2014 годов, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.