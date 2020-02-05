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Espreso.tvОбществоДело Азарова рассмотрит антикоррупционный суд

Дело Азарова рассмотрит антикоррупционный суд

Дело в отношении экс-премьер-министра Николая Азарова будет рассматривать Высший антикоррупционный суд

Об этом сообщает "Судебная власть Украины" .

Сегодня, 5 февраля 2020 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является премьер-министр Украины 2010-2014 годов, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

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