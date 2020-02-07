Правительство хочет упростить процедуру получения украинского гражданства, - Дубилет

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство. Это очень длительная процедура, которая допускает возможность коррупционных рисков. Мы сейчас пытаемся упростить и, главное, сократить эту процедуру", - заявил Дубилет.

Кроме того, министр отметил, что сейчас, когда иностранные туристы с безвизовых стран хотят находиться в Украине по истечении 90 дней, они вынуждены иметь на это вескую причину, а также выехать из страны для получения визы, а потом заехать обратно, чтобы получить вид на жительство.

"Мы пробуем упростить эту процедуру, чтобы человек мог получить этот вид без необходимости иметь отдельную визу", - добавил министр.