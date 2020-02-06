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Espreso.tvОбществоДубилет хочет изменить институт прописки

Дубилет хочет изменить институт прописки

Нынешняя система регистрации места жительства не соответствует современным реалиям и должна быть изменена

Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью "Громадському".

Как отметил Дубилет, данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины" показали, что в Киеве живет 3,7 млн человек, при том что прописано меньше 3 млн. Подобная ситуация наблюдается и в других крупных городах Украины.

"Вообще-то, прописку надо сделать с декларативным принципом. Имеется в виду, упростить - сообщаешь адрес регистрации. Еще будем нарабатывать с коллегами", - сказал он.

  • ID-карты хотят выдавать без информации о "прописке", а на чип не будут вносить сведения о детях и семейном положении.
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