Дубилет хочет изменить институт прописки

6 февраля, 2020, 19:00

Нынешняя система регистрации места жительства не соответствует современным реалиям и должна быть изменена

Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью "Громадському".

Как отметил Дубилет, данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины" показали, что в Киеве живет 3,7 млн человек, при том что прописано меньше 3 млн. Подобная ситуация наблюдается и в других крупных городах Украины.

"Вообще-то, прописку надо сделать с декларативным принципом. Имеется в виду, упростить - сообщаешь адрес регистрации. Еще будем нарабатывать с коллегами", - сказал он.