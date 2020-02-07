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Espreso.tvОбществоОзвучил мои мысли, - Арахамия о коллеге Ткаченко, который в Раде обругал депутата от Батькивщины

Озвучил мои мысли, - Арахамия о коллеге Ткаченко, который в Раде обругал депутата от Батькивщины


фото: obozrevatel
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия поддержал своего соратника Максима Ткаченко, который угрожал с ненормативной лексикой нардепу от "Батькивщины" Алексею Кучеренко в зале Верховной Рады

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

По словам Арахамия, Кучеренко длительное время провоцировал депутатов от "Слуги народа".

"Он озвучил мои мысли", - сказал Арахамия о действиях Ткаченко. - "Вы просто не видели, как они тихонько расшатывали и пытались радикализировать. Они вчера хотели драки. Вы же видели, как Власенко вчера пытался устроить драку. Но у нас была четкая позиция".

  • Народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента.
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