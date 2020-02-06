"Слуга народа" Ткаченко обматерил коллегу в Раде. ВИДЕО
Запись опубликовал Кучеренко на своей странице в Youtube.
Конфликт начался с того, что парламентарий обратился к вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой утихомирить одного из тех, кто лез в драку с нардепами у трибуны.
"Вы можете этого дебила бородатого успокоить? Чем он там занимается, качок этот? Он какой-то дружинник?" - возмутился Кучеренко.
После этого к нему подошел Ткаченко и начал перебивать. Кучеренко возразил оппоненту, отметив, что он обращается не к нему. Член "Слуги народа", в свою очередь, перешел на хамство.
"Ваше время вышло. Езжайте в "Трускавец", отдыхайте", - отметил Ткаченко.
Кучеренко ответил коллеге оскорблением.
"Вы клоуны малолетние", - заявил представитель "Батькивщины".
Такой ответ разозлила нардепа от президентской партии.
"Сейчас за клоуна, б**дь, п**ды получите, поняли?" - сказал Ткаченко.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-