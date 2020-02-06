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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" Ткаченко обматерил коллегу в Раде. ВИДЕО

"Слуга народа" Ткаченко обматерил коллегу в Раде. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента

Запись опубликовал Кучеренко на своей странице в Youtube.

Конфликт начался с того, что парламентарий обратился к вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой утихомирить одного из тех, кто лез в драку с нардепами у трибуны.

"Вы можете этого дебила бородатого успокоить? Чем он там занимается, качок этот? Он какой-то дружинник?" - возмутился Кучеренко.

После этого к нему подошел Ткаченко и начал перебивать. Кучеренко возразил оппоненту, отметив, что он обращается не к нему. Член "Слуги народа", в свою очередь, перешел на хамство.

"Ваше время вышло. Езжайте в "Трускавец", отдыхайте", - отметил Ткаченко.

Кучеренко ответил коллеге оскорблением.

"Вы клоуны малолетние", - заявил представитель "Батькивщины".

Такой ответ разозлила нардепа от президентской партии.

"Сейчас за клоуна, б**дь, п**ды получите, поняли?" - сказал Ткаченко.

 

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