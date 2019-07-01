В США самолет врезался в ангар: 10 погибших

1 июля, 2019, 11:43

В США частный самолет при взлете врезался в ангар - в результате погибли все десять человек, находившиеся на его борту

Об этом сообщает CNN .

Авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 30 июня, в аэропорту города Эддисон (штат Техас, около 15 миль к северу от Далласа).

Как сообщается, легкий двухмоторный самолет Beechcraft BE-350 King Air должен здвйсниты рейс в Санкт-Петербург, штат Флорида.

Однако при взлете воздушное судно врезалось в здание ангара и вспыхнуло.

Пожарная часть находилась всего в 200 метрах от аварии, отмечает CNN, поэтому пожар быстро ликвидировали. Однако в результате катастрофы никто из 10 человек, находившихся на борту, не выжил.

Как сообщалось, 14 мая над Аляской столкнулись два гидросамолета, в результате чего погибли шесть человек. Еще 10 человек были госпитализированы.