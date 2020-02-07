Модель земельной реформы правительства открывает возможность скупки земель, - Кушнирук

7 февраля, 2020, 20:05

Экономист Борис Кушнирук рассказал о праве собственности земли и пробелах в правительственном законопроекте о рынке земли

Об этом он рассказал в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV .

"В Конституции предусмотрено, что физические и юридические лица могут иметь в собственности землю. Значит, что они имеют свойство ее и купить, и продать, потому что если ты имеешь право собственности и не имеешь права распоряжаться ею, значит у тебя есть проблема с тем, в какой мере ты можешь этим правом собственности пользоваться ", - сказал Кушнирук.

Он отметил, что в Конституции есть термин "земля", там нет термина "сельскохозяйственная земля".

"Земля, с точки зрения развития, она может менять цели использования. Если право собственности есть, то она имеет право им воспользоваться - продать. Это неограниченное право, ограничить нельзя. А вот кто может купить, здесь может существовать много ограничений", - добавил экономист.

Он рассказал о том, что в мире и Европе есть множество систем, которым это ограничение обеспечиваются.

"В Европе есть ограничения, землю могут купить только граждане, физические лица и только те, кто занимаются обработкой земли. Во Франции ты должен иметь разрешение местной общины на покупку, так как нужно, чтобы ты ее максимально эффективно использовал. Эти ограничения в той или иной форме должны быть ", - добавил Кушнирук.

Он отметил, что модель земельной реформы правительства открывает возможность скупки земель через юридических лиц в том числе, и нерезидентами.

"Когда говорят, что мы запретим нерезидентам покупать - это наивно. Для того существуют юристы и инвестиционные банкиры, для того, чтобы найти схемы, как эти ограничения обойти. Имея в виду, что можно будет

впоследствии будет что-то поменять в законе, таким образом легализовать эти земли ", - подытожил Кушнирук.