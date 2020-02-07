Гончарук объяснил, почему доходы бюджета в январе на четверть меньше запланированных

7 февраля, 2020, 12:33

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, с чем связано недовыполнение доходной части бюджета в январе почти на четверть

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV

"Прежде всего это вызвано тем, что бюджет у нас собрано на курсе 27 (гривен за доллар - Еспресо)

Согласно октябрьского макропрогноза. Сейчас в январе курс был 24,1 грн - это главная причина, почему цифры различаются ", - пояснил он.

Вторым фактором, по словам Гончарука, является то, что в Украине теплая зима:

"А это значит, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей, экспортируется меньше газа - то есть, уменьшаются поступления от этой величины", - пояснил премьер.

"Таких факторов есть еще 4-5", - добавил Гончарук. - "Каждый из них объективный".

Напомним, в Министерстве финансов заявили, что доходы государственного бюджета в январе оказались на 24,5% ниже запланированного показателя. В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше за расписание.





