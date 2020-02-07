Глава МИД Дании едет в зону ООС

7 февраля, 2020, 08:57

В пятницу, 7 февраля, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод отправляется в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе

Об этом Кофод заявил на пресс-конференции в Киеве 6 февраля, передает "Радио Свобода" .

"В мае 2014 г. я был в Донецке и видел, что там происходило, тот сплошной хаос, людей на улицах. Тогда уже начинались настоящие боевые действия. Для меня честь быть здесь снова, я действительно намерен снова поехать в Донецк завтра", - сказал Кофод.

Министр иностранных дел Дании отметил, что его страна осуждает российскую незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и на всех переговорах подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы абсолютно уверены, что Россия должна выполнять свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили фактически наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью", - добавил Кофод .