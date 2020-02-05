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Espreso.tvОбществоГлава СММ ОБСЕ в Украине посетил Станицу Луганскую

Глава СММ ОБСЕ в Украине посетил Станицу Луганскую


фото: facebook.com/pressjfo.news
На Луганщине с рабочим визитом находился Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В рамках визита Этерингтон посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения, и пообщался с гражданами.

В КПВВ пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта.

Также представителей ОБСЕ проинформировали, что подразделения Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами из состава объединения сил обеспечивают ритмичность работы КПВВ, комфортное, быстрое и безопасное пересечение гражданами линии разграничения.

 

 

 
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