Глава СММ ОБСЕ в Украине посетил Станицу Луганскую

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В рамках визита Этерингтон посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения, и пообщался с гражданами.

В КПВВ пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта.

Также представителей ОБСЕ проинформировали, что подразделения Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами из состава объединения сил обеспечивают ритмичность работы КПВВ, комфортное, быстрое и безопасное пересечение гражданами линии разграничения.