Глава СММ ОБСЕ в Украине посетил Станицу Луганскую
5 февраля, 2020, 16:26
На Луганщине с рабочим визитом находился Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В рамках визита Этерингтон посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения, и пообщался с гражданами.
В КПВВ пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта.
Также представителей ОБСЕ проинформировали, что подразделения Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами из состава объединения сил обеспечивают ритмичность работы КПВВ, комфортное, быстрое и безопасное пересечение гражданами линии разграничения.
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