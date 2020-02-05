Дело Шеремета: певец Положинский рассказал, откуда у Антоненко корпус от мины

5 февраля, 2020, 17:59

Лидер группы "Тартак" Александр Положинский во время допроса в суде по делу убийства Шеремета рассказал, откуда у Антоненко корпус от мины

Видео ответы на вопросы выложил журналист Станислав Козлюк в Facebook.

Адвокат спросил Положинского, при каких обстоятельствах Антоненко получил предмет, похожий на мину.

Певец не назвал точной даты, но сказал, что это было начало лета 2016 года и они были в очередном туре для военных.

"Ты даешь концерт, происходит общение. Всегда после концерта происходит несколько обязательных процессов: фотографирование, раздача автографов. Другой процесс: тебе военнослужащие, для которых ты давал концерт, дарят подарки", - сказал Положинский.

Этими подарками, по его словам, могут быть официальные благодарности от руководителей подразделений, другая часть - это самые воины подписывают флаги со словами благодарности.

"Бывают случаи, когда военнослужащие хотят подарить от себя лично. Дарят какие-то части своего обмундирования ... Дарят тельняшки, нашивки, коробки с гильз", - сказал артист.

После одного из таких концертов Андрей показал ему, что ему подарили нечто похожее на мину. Он сначала возмутился, но потом ему показали, что это лишь пустой корпус. Сам Положинский от такого подарка отказался.