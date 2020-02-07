Администрация Трампа задерживает поставки Украине уже оплаченного оружия, - СМИ

7 февраля, 2020, 15:24

Поставки вооружений из США в Украину стоимостью около 30 миллионов долларов задерживаются по непонятным причинам

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет BuzzFeed .

По словам издания, речь идет о шести контрактах по покупке оружия и боеприпасов, на которые до сих пор не дала согласие администрация Дональда Трампа. В пяти из этих случаев задержка достигает уже около года, а в одном - даже дольше, тогда как обычно согласование таких контрактов с Госдепартаментом занимает всего два месяца. Предоплату за поставки украинская сторона уже внесла, отмечает сайт.

Издание пишет, что не получило комментариев ни от посольства США в Украине, ни от Белого дома или Госдепартамента. Но неназванный американский чиновник заявил BuzzFeed, что украинцам следует искать "другие источники" поставки оружия и боеприпасов.

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"Двое украинских чиновников, с которыми побеседовал BuzzFeed, считают, что задержка может быть связана с попыткой китайцев купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию ("Мотор Сич "- Ред.), которую пытались заблокировать США. Из-за этого Киев может оказаться в эпицентре игры между Пекином и Вашингтоном ", - отмечает сайт.

Как отмечает BuzzFeed, эти источники не могут сказать, связана ли задержка с требованием Трампа к Украине открыть расследование в отношении сына Джо Байдена и возможного "вмешательства" Украина в американские выборы 2016 года. Один из чиновников заявил, что причиной могут быть опасения относительно коррупции в оборонном секторе, или же бюрократические сложности, пишет издание.