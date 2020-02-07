10 лет запрета въезда: Госпогранслужба не пустила в Украину российских актеров

7 февраля, 2020, 12:04

6 февраля российские актеры пытались дважды попасть в Украину через молдавско-украинскую границу. Со второй попытки получили запрет въезда на 10 лет

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии "Идеальный свидетель" и, согласно уверениям, в отношении их нет оснований для недопущения к гастрольным мероприятиям. Однако выяснилось, что двое из россиян являются актерами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма", - рассказали в службе.

Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда сроком на 3 года.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего также были не пропущены через границу. Остальные граждане России отказались ехать в Украину.

После завершения всех процедур их вернули в Республику Молдова.

Однако уже через несколько часов эта группа иностранцев снова появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им все же удастся попасть в нашу страну. Отдельные иностранцы четко понимали о наличии у них запрета на въезд.

Однако граждане РФ вновь были остановлены во время мероприятий пограничного контроля, но не пропущены в Украину. На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда в Украину, своими действиями из-за умышленного невыполнения решения совершили правонарушение по ст.203-1 КУоАП и были привлечены к ответственности, с них был стянут штраф.

"Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет. Другим 4 гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года в соответствии с нормами Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства ", - рассказали в ГНСУ