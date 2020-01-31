СБУ запретила въезд в Украину певцу Сюткину, который планировал концерт в Киеве
31 января, 2020, 12:52
31 января в СБУ рассказали о порядке запрета въезда в Украину иностранцам и назвали институты, уполномоченные на это
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", - говорится в сообщении.
Пресс-служба назвала возможные варианты процедуры запрета въезда иностранным гражданам в Украине:
- СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
- Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба.
- В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства").
- При наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.
- Напомним, 16 января стало известно, что бывший фронтмен группы "Браво" Валерий Сюткин собирается выступить 27 апреля в "Дворце Украина"
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