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Espreso.tvОбществоСБУ запретила въезд в Украину певцу Сюткину, который планировал концерт в Киеве

СБУ запретила въезд в Украину певцу Сюткину, который планировал концерт в Киеве

31 января в СБУ рассказали о порядке запрета въезда в Украину иностранцам и назвали институты, уполномоченные на это

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба назвала возможные варианты процедуры запрета въезда иностранным гражданам в Украине:

  • СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
  • Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба.
  • В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства").
  • При наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.
 
 
  • Напомним, 16 января стало известно, что бывший фронтмен группы "Браво" Валерий Сюткин собирается выступить 27 апреля в "Дворце Украина"
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